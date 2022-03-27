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Немецкое телевидение: нарвские русские не хотят говорить о происходящем в Украине

rus.postimees.ee
Немецкое телевидение: нарвские русские не хотят говорить о происходящем в Украине
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Vaade Narva piirisillale.
Vaade Narva piirisillale. Фото: Liis Treimann

Немецкое государственное телевидение ZDF посетило Нарву со съемочной группой, но не получило от местных россиян вразумительного ответа о том, что, по их мнению, происходит в Украине.

Отрывок из программы «Frontal» озаглавлен "Русские бегут от Путина". Cначала съемочная группа беседует с художником-графиком Денисом Епифанцевым, бежавшим из России в Эстонию.

«Вас могут допросить на границе. Они могут обыскать ваш телефон и прочитать сообщения», — сказал Епифанцев после бегства из России в Нарву.

"Я очень нервничал. Я заранее удалил все свои электронные письма, Telegram и Facebook. Я все еще нервничаю. Думаю, может они придут и отведут меня обратно».

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