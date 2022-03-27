Немецкое государственное телевидение ZDF посетило Нарву со съемочной группой, но не получило от местных россиян вразумительного ответа о том, что, по их мнению, происходит в Украине.
Для подписчиков
Немецкое телевидение: нарвские русские не хотят говорить о происходящем в Украине
Немецкое телевидение: нарвские русские не хотят говорить о происходящем в Украине
Отрывок из программы «Frontal» озаглавлен "Русские бегут от Путина". Cначала съемочная группа беседует с художником-графиком Денисом Епифанцевым, бежавшим из России в Эстонию.
«Вас могут допросить на границе. Они могут обыскать ваш телефон и прочитать сообщения», — сказал Епифанцев после бегства из России в Нарву.