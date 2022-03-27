Паэт: в контексте путинской войны в Украине шествие 9 мая в Таллинне неуместно

«Я не представляю, как с учетом всего, что творится в Украине в последний месяц, можно разрешить в Таллинне марш бессмертного полка. Это было бы полностью неуместно и стало бы унижением памяти погибших во Второй мировой войне, а сейчас и погибших организованой путинской (sic!) войны,- пишет Паэт в соцсетях. - Надеюсь, что то, что разрешение на проведение так называемого марша в Таллинне 9 мая предоставлено — это неправда. Если же это так, то разрешение должно быть отозвано в срочном порядке».

«В ситуации, когда российские войска убивают народ Украины и разрушают там города, в том числе и памятники Холокосту, марш под символикой российских вооруженных сил в центре Таллинна оскверняет человечность и здравый смысл. Это очень неподходящее время, — считает Паэт. - Помимо того, что это травмирует живущих в Эстонии людей, в том числе находящихся здесь беженцев из Украины, это очернит память погибших во Второй мировой войне. И это именно в контексте, созданном нападением Россиии на Украину».