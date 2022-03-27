Полиция ищет пропавшего в Кохтла-Ярве 54-летнего Евгения

Насколько известно полиции, Евгений вышел из дома в Кохтла-Ярве в субботу, 26 марта, около 16 часов и до сих пор туда не вернулся.

Полиция связалась с родственниками мужчины и собрала всевозможную информацию, чтобы определить, куда мог уйти мужчина. Евгений может быть в опасности из-за состояния своего здоровья.

Рост Евгения около 180 см, у него короткие седые волосы. На мужчине была темная куртка с капюшоном, синие джинсы и коричневые сапоги.