Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 54-летнего Евгения, который ушел из своего дома в Кохтла-Ярве.
Полиция ищет пропавшего в Кохтла-Ярве 54-летнего Евгения
Полиция ищет пропавшего в Кохтла-Ярве 54-летнего Евгения
Насколько известно полиции, Евгений вышел из дома в Кохтла-Ярве в субботу, 26 марта, около 16 часов и до сих пор туда не вернулся.
Полиция связалась с родственниками мужчины и собрала всевозможную информацию, чтобы определить, куда мог уйти мужчина. Евгений может быть в опасности из-за состояния своего здоровья.
Рост Евгения около 180 см, у него короткие седые волосы. На мужчине была темная куртка с капюшоном, синие джинсы и коричневые сапоги.
Полиция просит всех, кто видел Евгения или у кого есть информация о возможном местонахождении мужчины, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.