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Полиция ищет пропавшего в Кохтла-Ярве 54-летнего Евгения

rus.postimees.ee
Полиция ищет пропавшего в Кохтла-Ярве 54-летнего Евгения
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Евгений
Евгений Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 54-летнего Евгения, который ушел из своего дома в Кохтла-Ярве.

Насколько известно полиции, Евгений вышел из дома в Кохтла-Ярве в субботу, 26 марта, около 16 часов и до сих пор туда не вернулся.

Полиция связалась с родственниками мужчины и собрала всевозможную информацию, чтобы определить, куда мог уйти мужчина. Евгений может быть в опасности из-за состояния своего здоровья.

Рост Евгения около 180 см, у него короткие седые волосы. На мужчине была темная куртка с капюшоном, синие джинсы и коричневые сапоги.

Полиция просит всех, кто видел Евгения или у кого есть информация о возможном местонахождении мужчины, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.

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