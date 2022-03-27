Урмас Рейнсалу поделился впечатлениями о визите в Украину

«Сегодня я посетил линию российско-белорусской границы перед украинскими подразделениями. Украинские подразделения по понятным причинам находятся на определенном расстоянии от линии границы», — написал он. В направлении Чернобыля они доставили гуманитарную помощь жителям разгромленных деревень.

«Я посетил украинские воинские части и несколько городов. Особенно сильно пострадал город Овруч. Мэр, пожилой мужчина, сказал, что в течение месяца было более 60 волн бомбардировок. Многие городские здания лежат в руинах, и большая часть населения города уехала. Даже во время нашего пребывания в городе постоянно были воздушные тревоги», — сказал он.

«Вчера президент Украины наградил мэра орденом за мужество. Сам мэр назвал героями сотрудников городского хлебозавода. Российские войска также хотят уничтожить хлебозаводы как стратегические объекты. Это отчасти удалось. Женщины Овруча продолжали печь хлеб во время авианалетов, что было жизненно необходимо для всего района. Я посетил этих смелых женщин на хлебозаводе. Вокруг хлебозавода было много скулящих собак. Мэр объяснил, что многие беженцы просто избавились от собак, и так они там преданно сидели», — написал Рейнсалу.

Полицейские показали эстонской делегации детали российских ракет, у многих из которых, по словам Рейнсалу, срок годности вышел еще в прошлом веке.

Ночью российский самолет разбомбил топливный терминал Дубно, и Рейнсалу вместе с инспекторами по охране окружающей среды выехал на место происшествия, чтобы оценить масштабы военного ущерба. «Пожарные за одну ночь потушили огонь как настоящие герои», — сказал он.