Эстония завершила участие в ЭКСПО в Дубае на музыкальной волне

На площадках Всемирной выставки прошел целый ряд деловых и культурных мероприятий с участием президента Эстонии Алара Кариса, министра культуры Тийта Терика, эстонских политиков, предпринимателей, общественных деятелей и представителей культурных кругов. Для доставки около 140 почетных гостей из Таллинна в Дубай был организован спецрейс, остальные добирались другими путями. За хорошую музыку на концертных площадках ЭКСПО отвечал Eesti Kontsert.

«Нашим музыкантам предоставился великолепный шанс заявить о себе. В последние два года возможности экспорта эстонской музыки были весьма скромны, выступлений за рубежом стало крайне мало. Отрадно, что наши концерты в Дубае не остались незамеченными многочисленной публикой», – отметила гендиректор Eesti Kontsert Керту Орро.