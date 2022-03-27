На минувшей неделе на Всемирной выставке в Дубае отпраздновали Национальный день Эстонии. Приобщиться к этому событию пожелали порядка 200 жителей Эстонии, поспешивших увидеть происходящее на EXPO воочию.
Эстония завершила участие в ЭКСПО в Дубае на музыкальной волне
На площадках Всемирной выставки прошел целый ряд деловых и культурных мероприятий с участием президента Эстонии Алара Кариса, министра культуры Тийта Терика, эстонских политиков, предпринимателей, общественных деятелей и представителей культурных кругов. Для доставки около 140 почетных гостей из Таллинна в Дубай был организован спецрейс, остальные добирались другими путями. За хорошую музыку на концертных площадках ЭКСПО отвечал Eesti Kontsert.
Посетители выставки смогли увидеть невероятное разнообразие эстонской музыкальной культуры. В Дубае выступили NOËP, Estonian Voices, Сандер Мёльдер, Йонас Каарнаметс, Тийт Кикас и струнный квартет FourEst.
«Нашим музыкантам предоставился великолепный шанс заявить о себе. В последние два года возможности экспорта эстонской музыки были весьма скромны, выступлений за рубежом стало крайне мало. Отрадно, что наши концерты в Дубае не остались незамеченными многочисленной публикой», – отметила гендиректор Eesti Kontsert Керту Орро.