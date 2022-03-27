Президент Германии предупредил немцев о тяжелых временах из-за войны в Украине

Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер предупредил граждан Германии к неизбежным экономическим потерям в связи с продолжающейся войной России против Украины. ФРГ "ждут более тяжелые времена", отметил он в видеообращении в воскресенье, 27 марта, перед концертом солидарности с Украиной, проходившем в президентском дворце Бельвю в Берлине. "Мы должны быть готовы вынести их, если наша солидарность - не пустые слова. Наша солидарность и наша поддержка, наша стойкость и наша готовность к ограничениям будут необходимы еще долгое время", - подчеркнул глава государства", - заявил глава государства.

Концерт солидарности был организован президентом ФРГ и Берлинским филармоническим оркестром. В основе программы были произведения известного украинского композитора Валентина Сильвестрова, который в 84 года вынужден был бежать из Украины. Сильвестров сам исполнил на рояле недавнюю композицию, ставшую своеобразной квинтэссенцией впечатлений от его вынужденной эмиграции.

Посол Украины отказался присутствовать на концерте

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался присутствовать на концерте солидарности, организованном федеральным президентом. ""Только российские солисты, никаких украинцев. Оскорбление. Извините, я буду держаться подальше", - написал он в своем Twitter 27 марта.

В ответ официальный представитель президента ФРГ Церстин Гаммелин (Cerstin Gammelin) выразила сожаление решением посла. По ее словам, концерт мог стать знаком поддержки Украины. "Жаль, что мы не можем послать этот сигнал вместе", - подчеркнула она.

"Мой Бог, почему для федерального президента так трудно осознать, что пока русские бомбы падают на города и день и ночь убивают тысячи мирных жителей, у нас, украинцев, нет никакого стремления к "великой русской культуре", - написал в ответ Мельник в своем Twitter.