Коллист: тотальный запрет спорной символики не станет лучшим лекарством

- Президент США Джо Байден в субботу, находясь в Польше, выступил с речью, в которой снова назвал Владимира Путина преступником и заявил, что «этот человек не может оставаться у власти». Некоторые эксперты говорят, что такими словами Байден четко дает понять Кремлю, что Россия с Путиным во главе обречена на изоляцию и санкционное давление. Кто-то предполагает, что Байден таким способом опосредованно обращается и к российским военным в Украине, словно призывая их не участвовать в преступлениях, основная вина в которых падает на политическое руководство страны. А в последнее время даже вполне серьезные издания стали писать, что, возможно, Байден осторожно готовит американскую и западную общественность к мысли, что Путин уже в такой степени «вне закона», как это было когда-то с Саддамом Хусейном или даже Усамой бен Ладеном. Насколько последнее предположение правдоподобно?

- Байден — очень эмоциональный человек, и иногда он высказывает вещи, которые потом его администрация вынуждена как-то сглаживать. Так было, кстати, и в этот раз. Но я не думаю, что Байден говорит такие вещи случайно. Это элементы сознательного давления на Путина. Путин и близкие к нему люди говорят, что Россия занимается денацификацией и демилитаризацией, но российские войска ведут боевые действия на территории чужого государства примерно так, как действовала нацистская Германия во Второй мировой войне. Многие люди сейчас говорят о том, что видели неизбежность такой войны уже долгие годы, но я, например, был, если угодно, одним из тех глупцов, кто до последнего считал, что Россия не начнет масштабной и организованной войны против Украины, и уж тем более — с такими способами ведения боевых действий. Путин же делает то же самое, что делал Гитлер, и это просто невероятно. По этой причине на Западе укрепляется мысль, что с таким человеком невозможно вести переговоры, невозможно и поддерживать какие-то контакты с таким государством, у которого такой руководитель.

- Депутат Мосгордумы из фракции КПРФ Сергей Савостьянов выступил на днях с заявлением о том, что для более полного обеспечения безопасности России в зону денацификации и демилитаризации надо включить Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Молдову и Казахстан. Четыре из этих стран входят в НАТО, о священности пятого пункта устава которого — о том, что нападение на одну страну альянса означает нападение на весь альянс — говорил в субботу в Польше Джо Байден. Есть ли опасность того, что вслед за молодым и мало кому известным депутатом парламента Москвы эти идеи скоро начнет повторять кто-то из российских топ-чиновников федерального уровня?