Студия Postimees: кого еще Путин может захотеть денацифицировать?

- Глава МВД Эстонии Кристиан Яани на выходных сказал, что считает разумным, чтобы в Рийгикогу началось обсуждение темы наказаний за использование враждебной символики. Насколько жесткими должны быть действия эстонских властей в этом направлении? Нет ли вероятности, что очень строгими запретами можно спровоцировать на демонстрацию такой символики людей, которые без запрета на такой шаг, возможно, и не пошли бы?

- Эксперты отмечают, что среди русскоязычной части населения Эстонии нередко бытует мнение, согласно которому украинские беженцы моментально получили в Эстонии какие-то права, которых местные русские не имели тут десятилетия. Могут ли на этой почве возникать какие-то хотя бы локальные социальные конфликты?

- Правление партии «Ээсти 200» сообщило о том, что предложит Рийгикогу изменить Закон об основной школе и гимназии так, чтобы всем переселившимся в Эстонию детям беженцев было обеспечено место в ближайшей к месту жительства эстоноязычной школе. Есть ли у эстонской системы образования ресурсы, чтобы справиться с обозначенной партией «Ээсти 200» задачей? Насколько велик будет реальный спрос со стороны семей беженцев на обучение детей именно в эстонских школах?