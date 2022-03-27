В Русском театре вручили театральные премии, одним из лауреатов стал Александр Жеделёв

В воскресенье, 27 марта, в международный день театра Союз театральных деятелей Эстонии и фонд "Капитал культуры" вручили премии по итогам 2021 года. Одну из премий "За лучшую оригинальную музыку и музыкальное оформление постановки" получил музыкальный руководитель Русского театра Александр Жеделёв, пишет Rus.ERR.