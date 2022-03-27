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В Русском театре вручили театральные премии, одним из лауреатов стал Александр Жеделёв

rus.postimees.ee
В Русском театре вручили театральные премии, одним из лауреатов стал Александр Жеделёв
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Александр Жеделёв.
Александр Жеделёв. Фото: Николай Алхазов

В воскресенье, 27 марта, в международный день театра Союз театральных деятелей Эстонии и фонд "Капитал культуры" вручили премии по итогам 2021 года. Одну из премий "За лучшую оригинальную музыку и музыкальное оформление постановки" получил музыкальный руководитель Русского театра Александр Жеделёв, пишет Rus.ERR.

Признание получила его музыка в спектаклях "Алиса", "Мудрец" и "Мастер и Маргарита".

Режиссером-постановщиком торжественной церемонии стал Юллар Сааремяэ.

Ведущими церемонии выступили актеры Карин Ламсон и Александр Жиленко, приветственную речь произнес глава государства Алар Карис.

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