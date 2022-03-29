Флорист: как продлить жизнь и без того самых живых весенних цветов

В самом деле, тюльпанов на рынке в этом году очень много. Причина проста: в Нидерландах их выращено огромное количество. Они наводнили рынок, и, к радости любителей этих весенних цветов, цены упали. Надо отметить, что их сейчас покупают даже не в качестве подарка, а просто для настроения, и это очень здорово.

Тюльпаны кажутся очень нежными, но на самом деле они – настоящие моржи! Чтобы тюльпаны стояли дольше, их нужно ставить в очень холодную воду, а еще лучше – с добавлением льда. Нижние листья, которые часто бывают надломаны, лучше отрезать или аккуратно оборвать.

Тюльпаны могут радовать своими красивыми цветками разных форм – остроконечными, округлыми, двухслойными, махровыми – около недели. Не забывайте каждый день менять воду и не оставляйте их на солнце: под воздействием солнечных лучей они быстрее раскрываются.

У тюльпанов есть уникальная особенность: они растут, даже будучи срезанными. Флористы это хорошо знают и, при составлении сложного букета с использованием тюльпанов, учитывают эту особенность.

А любителю цветов полезно знать: вы можете купить в продуктовом магазине самый скромный дешевый букетик тюльпанов, среди листьев которого едва видны бутоны и даже не понятно, какого они цвета, и через несколько часов в вашей вазе будут красоваться стройные изысканные цветы - нежно-розовые, темно-фиолетовые, классические красные, ярко-желтые...