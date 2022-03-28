Во вторник, 29 марта, в 14:00 у всех жителей города будет возможность больше узнать о шаре и флюгере со шпиля Таллиннского Домского собора. В то же время можно будет ознакомиться с содержимым капсулы времени, которая была найдена на колокольне на прошлой неделе. О ходе работ расскажут искусствовед и реставратор церкви Юхан Килуметс и пастор прихода Архо Тухкру.

«Реставрация колокольни собора, начавшаяся два месяца назад, идет полным ходом. Мы очень рады, что сможем продемонстрировать широкой общественности шар и флюгер до того, как отдадим их реставраторам, - сказал пастор прихода Ахро Тухкру. - Через несколько дней шар отправится на реставрацию, в ходе которой восстановят позолоту, а флюгер еще на какое-то время останется в соборе».

Шар и флюгер со шпиля Домского собора выставят в церкви на обозрение прихожан. Фото: Kirikufond

«Мы чрезвычайно благодарны всем добрым людям, при поддержке которых наконец начался долгожданный ремонт церковной колокольни. Благодаря пожертвованиям, у нас есть возможность завершить запланированные работы к августу, - добавил Архо Тухкру. - Большую помощь оказали как наши прихожане и Церковный фонд, так и город Таллинн. Текущие работы являются первым этапом программы реставрации собора, за которой может следить каждый горожанин».

«Вместе с Церковным фондом мы собрали 45 000 евро на реставрацию купола, что составляет лишь часть общей стоимости работ, но является большим подспорьем для церкви и прихода», - сказала исполнительный руководитель Церковного фонда Катри Гайлит.

«Мы продолжаем сбор пожертвований, и каждый может внести свой вклад в достойное восстановление как Домского собора, так и других церквей Эстонии», - добавила она.

Ориентировочная стоимость реставрационных работ составляет 550 000 евро, и они будут осуществлены при поддержке прихода, Церковного фонда и города Таллинна. Работу выполняет фирма OMA Katused OÜ.

Церковный фонд (полное название SA EELKToetusfond, www.kirikufond.ee) был основан 9-го января 2018-го года. Фонд собирает добровольные пожертвования для поддержки церквей, приведения в порядок и реновации храмов и организации работы духовенства. Пожертвования можно совершить на сайте www . kirikufond . ee .