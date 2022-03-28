«Вернитесь туда, с чего все началось!» Главное из «запрещенного» интервью Зеленского российским журналистам

О первопричине конфликта

По мнению Зеленского, корень нынешней трагедии - в том, что Россия отказывает Украине в самостоятельности и независимости.

«Восприятие нас как какого-то продукта, как части какого-то большого организма, во главе которого видит себя действующий президент России. Мы не считаем себя атавизмом. Мы считаем себя самостоятельным государством с большой, глубокой историей и с нравственностью».

Об ошибке Кремля

По словам президента, Россия долго пыталась дестабилизировать экономическую и политическую ситуацию в Украине, как посредством политических групп внутри страны, так и извне. Эскалация входила в планы России, но ничего не получилось, сказал Зеленский.

«Я не знаю, что там наверх докладывали. Но я думаю, сказали, что мы вас [россиян] тут ждем, ждем с цветами, с улыбками, ситуация очень плохая, президента действующего не поддерживают, партию действующую не поддерживают - можно [вторгаться]. Я уверен в этом на 99,9%, я просто так не бросался бы словами в данной ситуации».

О Мариуполе

«Реальность такова: город заблокирован российскими военными, заблокированы все въезды и выезды. Заминирован порт. Гуманитарная катастрофа - однозначно. Заехать с продуктами питания, водой, лекарствами невозможно. Российские военные обстреливают гуманитарные конвои, убивают водителей. Многие грузы были отведены назад».

«Были достигнуты какие-то договоренности [с российской стороной]. Деблокация во время выезда гражданского транспорта в сторону Украины происходила. Силовой вывоз людей из Мариуполя не в нашу сторону, в обратную, оккупированную, происходит.

По нашим данным, более двух тысяч детей вывезено, а это украдено, значит, потому что не известны нам точные локации всех этих детей. Они их вывозят как с родителями, так и без. Это катастрофа. Я вам не могу передать, как это вообще выглядит. Это страшно. Держат их как души для обменного фонда».

По словам Владимира Зеленского, внутри Мариуполя есть и российские войска, и украинские. Они контролируют разные части города. Президент рассказал, что предложил украинским военным выйти из города, если они считают, что в данный момент это правильно, и если таким образом они смогут сберечь свои жизни, но те отказались.

«Они сказали, что не бросят раненых и убитых. В городе валяются трупы, на дорогах, тротуарах. Просто валяются трупы - российских солдат, граждан Украины, всех. Их никто не убирает. Наши военные не готовы бросить даже мертвых военных. Выйти [из города], закопав [погибших] как мусор, они не готовы». «Мы их [российскую сторону] просили дать нам вывезти трупы. Они не дали - ни трупы, ни раненых, никого», - заявил Зеленский.

По словам президента, Мариуполя, по сути, больше нет. Также как и Волновахи и небольших городов вокруг Киева. «Просто выжженная земля» - так он описал ситуацию.

О погибших российских военных