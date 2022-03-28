В Испании COVID-19 приравняли к заболеванию вроде гриппа

Тот, кто заразился вирусом Sars-CoV-2 и у кого не проявились симптомы заболевания, а если и проявились, то в легкой форме, сможет продолжать вести обычный образ жизни, и соблюдение режима домашней изоляции не будет для него обязательным.

Только на тех, кто находится в группе риска, будут по-прежнему распространяться прежние требования. К таковым относятся граждане старше 60 лет, люди с ослабленным иммунитетом, а также беременные женщины и медицинские работники. Единственное, что осталось от некогда радикальных мер, нацеленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, - это обязательное ношение медицинских масок в закрытых общественных помещениях, а также в общественном транспорте - автобусах, поездах, самолетах.

Между тем в Галисии в больницы и дома престарелых по-прежнему будут пускать только при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса, справки о перенесенной болезни или отрицательного ПЦР-теста. Также действуют ограничения на количество гостей за одним столиком в ресторанах. Впрочем, с 9 апреля и эти правила будут там аннулированы.

Залог послаблений - улучшение эпидемиологической ситуации