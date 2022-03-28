Фирма Elektrilevi восстановила нарушенное штормом электроснабжение 50 000 клиентов

«В воскресенье в 19:11 без электричества оставались 263 клиента. Бригады и центр управления продолжают работу, пока ночная смена их не сменит», - прокомментировал ведущий специалист Elektrilevi Харди Пуусепп.

Elektrilevi напоминает, что к порванным линиям электропередач нельзя приближаться, поскольку земля под ними может быть под напряжением и от нее можно получить смертельно опасный удар током. Об упавших на линии электропередач деревьях и прочих опасных ситуациях Elektrilevi просит всех сообщать через приложение Maru.