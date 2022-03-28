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Фирма Elektrilevi восстановила нарушенное штормом электроснабжение 50 000 клиентов

prognoz.ee
Фирма Elektrilevi восстановила нарушенное штормом электроснабжение 50 000 клиентов
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Шторм.
Шторм. Фото: Elektrilevi OÜ

У сотрудников центра управления и электриков Elektrilevi выдались очень напряженные выходные. Всего во время шторма работало более сорока бригад по всей Эстонии, в общей сложности было восстановлено электроснабжение 50 000 клиентов (включая имевшие вчера место аварии в Тарту и на Сааремаа, которые коснулись 4451 клиента).

«В воскресенье в 19:11 без электричества оставались 263 клиента. Бригады и центр управления продолжают работу, пока ночная смена их не сменит», - прокомментировал ведущий специалист Elektrilevi Харди Пуусепп.

Сбои электроснабжения вызваны главным образом упавшими на линии электропередач сломанными бурей деревьями и повреждениями мачт линий электропередач.

Elektrilevi напоминает, что к порванным линиям электропередач нельзя приближаться, поскольку земля под ними может быть под напряжением и от нее можно получить смертельно опасный удар током. Об упавших на линии электропередач деревьях и прочих опасных ситуациях Elektrilevi просит всех сообщать через приложение Maru.

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