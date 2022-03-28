Владельцы карты клиента Maxima смогут использовать бонусные деньги, накопленные за прошедший год, до этого четверга. Сумма, которая истекает после 31 марта, в настоящее время составляет 441 360 евро.
Срок действия неиспользованных денег Maxima истекает уже на этой неделе
«В прошлом году клиенты Maxima собрали почти 4,3 миллиона евро бонусных денег. Несмотря на то, что за последний месяц многие эстонцы использовали неиспользованные бонусные деньги во время покупок в Maxima, десятая часть денег все еще осталась», – сказала руководитель отдела продаж Maxima Eesti Марге Кикас.
В настоящее время у клиентов Maxima все еще не использованы бонусные деньги на сумму 441 360 евро, накопленные на картах клиента в 2021 году. «Мы призываем владельцев карт Aitäh проверить остаток своих бонусных денег, поскольку осталось всего несколько дней, чтобы использовать их», – отметила Кикас. Их можно реализовать до 31 марта.
Хотя деньги Maxima нельзя обменять на реальные деньги, ими можно расплачиваться за покупки, сделанные в Maxima. До 99% суммы покупки можно оплатить накопленными на карте Aitäh бонусными деньгами, причем не важно, совершается ли покупка в обычной кассе или в кассе самообслуживания. Остаток денег Maxima всегда можно увидеть на чеке покупки, в среде самообслуживания карты Aitäh или в приложении.
Каждый год жители Эстонии экономят миллионы евро, используя карту клиента Maxima, получая с каждой покупки 1% бонусных денег. За последние несколько лет эта сумма достигла более 4 миллионов евро в год. Число активных владельцев карт Aitäh, которые ежемесячно посещают магазины Maxima в Эстонии, составляет почти 380 000 человек. За первые три месяца этого года клиенты Maxima уже накопили бонусов на сумму более одного миллиона евро.
«Карта Aitäh – одна из самых популярных карт клиента продуктовых магазинов в Эстонии. Помимо сбора бонусных денег владельцы карты клиента Maxima получают различные скидки и специальные предложения, которые обычно составляют 40-50% от обычной цены товара. Карту клиента Maxima может оформить любой, достигший 18-летнего возраста. Карту Aitäh можно приобрести в любом из 84 магазинов Maxima по всей Эстонии. Она стоит один евро и не имеет срока.