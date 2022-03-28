Россия напала на демократическую и мирную Украину. В Эстонию прибыли военные беженцы. Времена напряжённые, соседняя страна разжигает войну и не собирается останавливаться на Украине. В этой стране многие годы задаёт тон агрессивный империализм. Мы здесь должны на этом фоне сохранять холодное мышление и держаться вместе. Как добиться этого в обществе, в котором, по сути, два общества: эстонское и русскоязычное? У нас есть пара предложений.
Пришло время прекратить прославлять победы Советского Союза и замалчивать красный террор!
Для начала вспомним: развязанная Путиным война унесла жизни более сотни детей. Они погибают от пуль в машинах, когда семьи пытаются спастись, уходя по шоссе. Они погибают на улицах, убегая от российских солдат. Даже домашние стены не уберегают их от пуль и взрывов. При этом утверждается, что всё это – неправда, лишь западная пропаганда, выдумка, а если война и есть, то украинцы сами виноваты. Кто-то читает и говорит о войне на основе материалов СМИ разных стран, а кто-то повторяет позицию правительства России. Где во всём этом находятся местные русскоязычные политики? Где русскоязычные общественные деятели?
По опросу, проведённому фондом Алексея Навального, лишь 36% россиян выступают против войны. Поддержка Путина составляет 70%. Хотя к статистике из России нужно относиться скептически, общий план мы всё равно видим. Более точная картина у нас есть по Киеву, где в 2014 году из 4,5 миллиона жителей города во время Майдана на улицы вышел миллион. Примерно четверть населения разбивала палатки и готовилась коктейлями Молотова защищать свою свободу. Мы не видим сейчас четверти от 15-милионного населения Москвы на улицах – вместо 3,35 миллионов человек мы видим лишь тысячи. Люди боятся, это понятно. У людей годами из телевизора, газет и радио лились только Путин, имперскость, фашизм и прочее в таком духе. Всё это так.
Правда, с 1991 года есть доступ к свободным СМИ на русском языке.Русскоязычный Би-Би-Си, национальное телерадиовещание на русском языке из Эстонии и Латвии или «Медуза» - это лишь несколько случайных доступных примеров журналистики, как её понимают в свободном мире. У взрослых русских людей, чувствующих ответственность за свою страну, была возможность мыслить критически. В их числе были Анна Политковская, Борис Немцов, и есть Алексей Навальный и Михаил Ходорковский. Тем не менее, российское официальное информационное пространство сегодня призывает к войне и успешно её пропагандирует. Российское информационное пространство опасно. Очень важно бороться с ним в Эстонии и показывать в этом пример всей Европе!
Не удивительно, что мы слышим о напряжении в русских школах, детсадах, на рабочих местах и даже среди докторантов в вузах. Политикам важно показать пример и ясно заявить, что на этой войне нет места двоемыслию. В качестве основы можно взять статью писательницы Вийви Луйк, опубликованную на эстонском и русском языках: кто не против Путина, тот за него! Идёт война, и выбор очень простой, даже тогда, когда он проходит через все слои, как делает Луйк в своей статье.
Особенно большая ответственность лежит на местных русскоязычных политиках, руководителях школ и лидерах общественного мнения, каким бы ни были их политический окрас и мировоззрение. Живущим в российском инфопространстве эстонским русским нужно рассказывать правду о войне и о том, что сейчас происходит в Украине. Русскоязычные политики не могут вечно прятаться за плюрализмом мнений, историей и религией, утверждая, что эти вещи находятся вне критики даже на войне. Или, что всё относительно. Нет, не относительно: Путин – агрессор, Россия напала, Украина является жертвой.
Важно также говорить о тревогах, которые до сих пор разделяли наше общество. Как общаться между собой здесь, на земле Маарьямаа, людям, которые говорят на разных языках или не имеют общего представления о том, какие зверства творил здесь Советский Союз под предлогом «освобождения»? В России почти сотню лет не преподавалась основанная на научном методе история. Вместо этого преподносилась ложь. На критику любого рода учили отвечать: «Откуда мы знаем, нас же там не было!/Мы никогда не узнаем правду». Это нужно исправлять качественной эстонской системой образования, которая у нас есть и которой мы доверяем.
История самих русских тоже трагичная, об этом можно и нужно говорить. У многих во время Второй Мировой Войны в Красной армии погиб, как минимум, один член семьи. Но дедушку можно помянуть без походов к коммунистическим монументам, без прославления режима, ответственного за гибель десятков миллионов жизней. Русский человек и русская культура не являются синонимами или неотъемлемой частью Советского Союза; это мечта Путина, но пусть она останется лишь мечтой.
Такая же дистанция должна быть и в отношении официальных кругов православной церкви. Папа Римский, к примеру, осудил войну и агрессию, как и лидеры эстонских церквей, в том числе глава ЭПЦ МП митрополит Евгений. Более 280 православных священников по всему миру подписали открытое письмо, в котором осудили путинскую войну против Украины. В то же самое время, РПЦ в Москве продолжает разжигать войну и предостерегает от выступлений против режима. Обо всех этих вещах можно говорить критически и при необходимости ясно осуждать. Это не делает русского менее русским, ненавистником России или менее верующим в Бога.
Мы обращаемся с призывом ко всем русскоязычным политикам, руководителям школ и лидерам общественного мнения – обратиться к русскоязычной общине и показать ясной риторикой пример, как говорить о войне, истории и актуальной жизни в Эстонии. Объясните, как выглядят свободные СМИ! Говорите кратко и чётко, что Россия творит в Украине! Делайте это письменно, выступайте на телевидении и радио, проводите собрания в школах – именно там этого сейчас не хватает!
Во имя нынешних и грядущих поколений нельзя пасовать перед кровавым режимом, бывшим союзником нацизма, и тем самым отрицать страдания эстонцев. Чем больше число полученных голосов и известнее имя, тем больше положение обязывает!
Мы предлагаем Таллиннской мэрии передать свои рупоры в виде газет «Pealinn» и «Столица» частично (вторую и третью полосы) в распоряжение русскоязычной редакции ERR, разумеется, без всяких «но» со своей стороны. Нынешнего редактора газеты «Столица» следует немедленно освободить от занимаемой должности за разжигание вражды. Мы предлагаем, чтобы Riigi Kinnisvara дала поручение Союзу Архитекторов Эстонии устроить архитектурный конкурс для реконструкции и создания нового содержания и новой формы для мемориала на Маарьямяги. Пусть это будет местом, где в будущем почтить память жертв войны в Украине вместе с жертвами мировой войны, немецкими солдатами (рядом немецкое кладбище) и жертвами коммунистического террора (рядом мемориал жертвам коммунизма). Нам следует придать мемориалу значение, которое бы повествовало о нацизме, коммунизме, военных преступлениях России и ужасах войны, как таковой.
Пришло время прекратить прославлять победы Советского Союза и замалчивать красный террор! Это было бы ясным и чётким знаком уважения по отношению к украинцам, погибшим от рук российских солдат, и хорошим вариантом для бывшего советского мемориала. Пора прекратить тридцатилетнее топтание на месте! Идёт война. Пришло время действовать!