Пришло время прекратить прославлять победы Советского Союза и замалчивать красный террор!

Для начала вспомним: развязанная Путиным война унесла жизни более сотни детей. Они погибают от пуль в машинах, когда семьи пытаются спастись, уходя по шоссе. Они погибают на улицах, убегая от российских солдат. Даже домашние стены не уберегают их от пуль и взрывов. При этом утверждается, что всё это – неправда, лишь западная пропаганда, выдумка, а если война и есть, то украинцы сами виноваты. Кто-то читает и говорит о войне на основе материалов СМИ разных стран, а кто-то повторяет позицию правительства России. Где во всём этом находятся местные русскоязычные политики? Где русскоязычные общественные деятели?

По опросу, проведённому фондом Алексея Навального, лишь 36% россиян выступают против войны. Поддержка Путина составляет 70%. Хотя к статистике из России нужно относиться скептически, общий план мы всё равно видим. Более точная картина у нас есть по Киеву, где в 2014 году из 4,5 миллиона жителей города во время Майдана на улицы вышел миллион. Примерно четверть населения разбивала палатки и готовилась коктейлями Молотова защищать свою свободу. Мы не видим сейчас четверти от 15-милионного населения Москвы на улицах – вместо 3,35 миллионов человек мы видим лишь тысячи. Люди боятся, это понятно. У людей годами из телевизора, газет и радио лились только Путин, имперскость, фашизм и прочее в таком духе. Всё это так.

Правда, с 1991 года есть доступ к свободным СМИ на русском языке.Русскоязычный Би-Би-Си, национальное телерадиовещание на русском языке из Эстонии и Латвии или «Медуза» - это лишь несколько случайных доступных примеров журналистики, как её понимают в свободном мире. У взрослых русских людей, чувствующих ответственность за свою страну, была возможность мыслить критически. В их числе были Анна Политковская, Борис Немцов, и есть Алексей Навальный и Михаил Ходорковский. Тем не менее, российское официальное информационное пространство сегодня призывает к войне и успешно её пропагандирует. Российское информационное пространство опасно. Очень важно бороться с ним в Эстонии и показывать в этом пример всей Европе!

Не удивительно, что мы слышим о напряжении в русских школах, детсадах, на рабочих местах и даже среди докторантов в вузах. Политикам важно показать пример и ясно заявить, что на этой войне нет места двоемыслию. В качестве основы можно взять статью писательницы Вийви Луйк, опубликованную на эстонском и русском языках: кто не против Путина, тот за него! Идёт война, и выбор очень простой, даже тогда, когда он проходит через все слои, как делает Луйк в своей статье.