В Литве заявили о росте числа просящих убежища белорусах и россиянах

По его словам, в январе убежище в Литве попросили восемь граждан Беларуси, в феврале - девять, а в марте - 35.

"Этот рост достаточно значителен, но в абсолютных цифрах это пока не очень много, и мы не можем говорить о массовом прибытии граждан Беларуси и России в Литву", - сказал в понедельник Любаевас.

По его словам, большинство белорусов говорят, что бегут от режима Александра Лукашенко.

«Большинство этих белорусских граждан заявляют, что бегут от режима Лукашенко, от репрессий, а некоторые говорят, что участвуют в оппозиционной деятельности. Таких людей было немало и в прошлом, и в позапрошлом году. Есть и молодые люди, которые заявляют, что бегут от принудительной мобилизации, призыва в армию, потому что не хотят принимать участие в организованной Россией агрессии против Украины», — сказал командующий СОГГЛ.

По его словам, несколько заявлений о предоставлении убежища поступило от граждан России из Калининградской области РФ.

«Были такие случаи, когда граждане России просили убежища во время следования транзитного поезда, а также были случаи, когда граждане России просили убежища в пунктах пропуска вблизи литовско-белорусской границы», — сказал Любаевас.