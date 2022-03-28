В связи с продолжением российского военного вторжения в Украину в марте увеличилось количество граждан Беларуси и России, обратившихся за убежищем в Литве, однако их массового прибытия не зафиксировано, заявил глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.
В Литве заявили о росте числа просящих убежища белорусах и россиянах
По его словам, в январе убежище в Литве попросили восемь граждан Беларуси, в феврале - девять, а в марте - 35.
"Этот рост достаточно значителен, но в абсолютных цифрах это пока не очень много, и мы не можем говорить о массовом прибытии граждан Беларуси и России в Литву", - сказал в понедельник Любаевас.
По его словам, большинство белорусов говорят, что бегут от режима Александра Лукашенко.
«Большинство этих белорусских граждан заявляют, что бегут от режима Лукашенко, от репрессий, а некоторые говорят, что участвуют в оппозиционной деятельности. Таких людей было немало и в прошлом, и в позапрошлом году. Есть и молодые люди, которые заявляют, что бегут от принудительной мобилизации, призыва в армию, потому что не хотят принимать участие в организованной Россией агрессии против Украины», — сказал командующий СОГГЛ.
По его словам, несколько заявлений о предоставлении убежища поступило от граждан России из Калининградской области РФ.
«Были такие случаи, когда граждане России просили убежища во время следования транзитного поезда, а также были случаи, когда граждане России просили убежища в пунктах пропуска вблизи литовско-белорусской границы», — сказал Любаевас.
24 февраля Россия начала военное вторжение в Украину. Часть российских войск сосредоточена в Белоруссии, и украинские официальные лица заявляют, что с ее территории ведется обстрел.