Законопроект о запрете враждебной символики могут внести в Рийгикогу на следующей неделе

«Цель законопроекта – запретить любые символы, используемые для оправдания агрессии или призывов к войне. Если невозможно призвать человека к порядку словами, будет заводиться уголовное дело. Да, сейчас полиция может беседовать и выписывать штрафы. В Законе о гражданстве также есть параграф, по которому лишить гражданства можно за поддержку агрессии», – сказала министр Марис Лаури, добавив, что законопроект попробуют оформить на этой неделе и, может быть, внести его в Рийгикогу на следующей.