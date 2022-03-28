Министр юстиции Марис Лаури пообещала направить законопроект о запрете оправдывающих агрессию и призывающих к войне символов в Рийгикогу на следующей неделе, пишет Rus.ERR.
Законопроект о запрете враждебной символики могут внести в Рийгикогу на следующей неделе
Законопроект о запрете враждебной символики могут внести в Рийгикогу на следующей неделе
«Цель законопроекта – запретить любые символы, используемые для оправдания агрессии или призывов к войне. Если невозможно призвать человека к порядку словами, будет заводиться уголовное дело. Да, сейчас полиция может беседовать и выписывать штрафы. В Законе о гражданстве также есть параграф, по которому лишить гражданства можно за поддержку агрессии», – сказала министр Марис Лаури, добавив, что законопроект попробуют оформить на этой неделе и, может быть, внести его в Рийгикогу на следующей.
Соответствующий закон может вступить в силу до 9 мая.