Более трех недель прятавшийся от бомбежек украинский фигурист выступил на чемпионате мира в тренировочной форме

Для того, чтобы принять участие в чемпионате, им пришлось преодолеть настоящий кошмар. Дело в том, что пара, которая принимала участие в Олимпийских играх в Пекине, вернулась после Игр домой, в Харьков, где спортсмены хотели тренироваться перед соревнованиями во Франции. Но спустя несколько дней после их возвращения на родину, началась война.

Российские войска вторглись в Украину и многие спортсмены оказались в ловушке. В первые дни войны Назарова сумела эвакуироваться, однако Никитину это не удалось. 27-летний фигурист три недели укрывался от бомбежек.

В конце концов Максим Никитин сумел попасть во Францию – для этого ему пришлось ехать вместе с остальными беженцами в Польшу. Путь по Украине стал настоящим кошмаром. Из Польши Максим Никитин вылетел во Францию, но костюмы для соревнований остались на родине – на то, чтобы их забрать, просто не было времени.

Из-за этого на чемпионате мира пара выступала в своих тренировочных костюмах, но судьи не назначили за это ни одного штрафного балла. За короткую программу пара набрала 67,70 балла и заняла 16-е место. Свое выступление спортсмены посвятили украинцам, которые борются с военной агрессией России.

«Это было не только для нас, но для всех украинцев. Надеемся, что поддержку всех людей ощутят и жители нашей страны. Наша дорога во Францию была непростой. Сейчас в мире наступило очень сложное время. Это сложно не только для Украины, но для всего мира. Мы хотим, чтобы весь мир был крайне осторожен, поскольку российские фашисты могут пойти и на другие страны», - сказал Никитин в интервью украинскому изданию.