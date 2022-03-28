Несмотря на большие сложности, на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье выступила и украинская пара Александра Назарова и Максим Никитин.
Более трех недель прятавшийся от бомбежек украинский фигурист выступил на чемпионате мира в тренировочной форме
Для того, чтобы принять участие в чемпионате, им пришлось преодолеть настоящий кошмар. Дело в том, что пара, которая принимала участие в Олимпийских играх в Пекине, вернулась после Игр домой, в Харьков, где спортсмены хотели тренироваться перед соревнованиями во Франции. Но спустя несколько дней после их возвращения на родину, началась война.
Российские войска вторглись в Украину и многие спортсмены оказались в ловушке. В первые дни войны Назарова сумела эвакуироваться, однако Никитину это не удалось. 27-летний фигурист три недели укрывался от бомбежек.
В конце концов Максим Никитин сумел попасть во Францию – для этого ему пришлось ехать вместе с остальными беженцами в Польшу. Путь по Украине стал настоящим кошмаром. Из Польши Максим Никитин вылетел во Францию, но костюмы для соревнований остались на родине – на то, чтобы их забрать, просто не было времени.
Из-за этого на чемпионате мира пара выступала в своих тренировочных костюмах, но судьи не назначили за это ни одного штрафного балла. За короткую программу пара набрала 67,70 балла и заняла 16-е место. Свое выступление спортсмены посвятили украинцам, которые борются с военной агрессией России.
«Это было не только для нас, но для всех украинцев. Надеемся, что поддержку всех людей ощутят и жители нашей страны. Наша дорога во Францию была непростой. Сейчас в мире наступило очень сложное время. Это сложно не только для Украины, но для всего мира. Мы хотим, чтобы весь мир был крайне осторожен, поскольку российские фашисты могут пойти и на другие страны», - сказал Никитин в интервью украинскому изданию.
[À VOIR]— Radio-Canada Sports (@RC_Sports) March 25, 2022
Dans des circonstances exceptionnelles, le duo ukrainien composé d'Oleksandra Nazarova et de Maksym Nikitin performance un magnifique programme de danse rythmique.
Un message fort, acclamé par la foule française. 🇺🇦✌️ pic.twitter.com/DwK5FzpxlJ