Чемпионка мира по фигурному катанию Габриэла Пападакис: без россиян на чемпионате мира меньше напряжения, на них косо смотрят

«Признаюсь, что отсутствие россиян на чемпионате мира — нечто особенное. К ним нет доверия со стороны других фигуристов из-за украинских событий и допинговых скандалов. На них косо смотрят. Без них на турнире меньше напряжения», — цитирует Пападакис RTL.