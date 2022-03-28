Французская фигуристка Габриэла Пападакис, выступающая в танцах на льду с Гийомом Сизероном, высказалась об отстранении россиян от международных соревнований. Французская пара завоевала золото на чемпионате мира в Монпелье, пишет "Чемпионат".
Чемпионка мира по фигурному катанию Габриэла Пападакис: без россиян на чемпионате мира меньше напряжения, на них косо смотрят
Чемпионка мира по фигурному катанию Габриэла Пападакис: без россиян на чемпионате мира меньше напряжения, на них косо смотрят
«Признаюсь, что отсутствие россиян на чемпионате мира — нечто особенное. К ним нет доверия со стороны других фигуристов из-за украинских событий и допинговых скандалов. На них косо смотрят. Без них на турнире меньше напряжения», — цитирует Пападакис RTL.
Пападакис и Сизерон на чемпионате мира обновили собственный мировой рекорд, который они ранее установили на Олимпийских играх в Пекине (Китай). В свою очередь, российские фигуристы выступили на Кубке Первого канала, который проходил в Саранске.