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Война пока не добралась до дорожно-строительных тендеров

Уве Гнадентайх
Война пока не добралась до дорожно-строительных тендеров
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Реконструкция Раннамыйза-теэ.
Реконструкция Раннамыйза-теэ. Фото: Sander Ilvest

Влияние украинской войны на экономику Эстонии пока неизвестно, и, по крайней мере, на начальном этапе дела в сфере строительства дорог в столице дела развиваются так, как и было прописано в городском бюджете в конце прошлого года, пишет Postimees.

По словам вице-мэра Таллинна Владимира Света (Центристская партия), от договорных партнеров города на данный момент поступило два сообщения о том, что ранее заключенные договоры на строительство могут быть не выполнены.

«В настоящее время нас уведомили о двух контрактах, по которым подрядчик считает, что цены могут вырасти настолько, что ему будет сложно выполнить свой контракт. Но ничего конкретного пока никто не сказано. Война идет уже месяц, и мы не знаем, будут ли введены новые санкции и какие секторы будут затронуты», — сказал Свет.

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