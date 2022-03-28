Война пока не добралась до дорожно-строительных тендеров

По словам вице-мэра Таллинна Владимира Света (Центристская партия), от договорных партнеров города на данный момент поступило два сообщения о том, что ранее заключенные договоры на строительство могут быть не выполнены.

«В настоящее время нас уведомили о двух контрактах, по которым подрядчик считает, что цены могут вырасти настолько, что ему будет сложно выполнить свой контракт. Но ничего конкретного пока никто не сказано. Война идет уже месяц, и мы не знаем, будут ли введены новые санкции и какие секторы будут затронуты», — сказал Свет.