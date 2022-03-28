Влияние украинской войны на экономику Эстонии пока неизвестно, и, по крайней мере, на начальном этапе дела в сфере строительства дорог в столице дела развиваются так, как и было прописано в городском бюджете в конце прошлого года, пишет Postimees.
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Война пока не добралась до дорожно-строительных тендеров
Война пока не добралась до дорожно-строительных тендеров
По словам вице-мэра Таллинна Владимира Света (Центристская партия), от договорных партнеров города на данный момент поступило два сообщения о том, что ранее заключенные договоры на строительство могут быть не выполнены.