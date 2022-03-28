Эстонский хоккеист сделал предложение своей возлюбленной прямо на льду

После матча игроки «Эвереста» не покинули площадку, как обычно. На лед пригласили подругу хоккеиста Андрея Беднякова – ей члены команды начали дарить цветы. Последним перед ней предстал сам Бедняков, который, опустившись на одно колено, сделал девушке предложение.

Она ответила согласием – таким образом, у команды появился еще один повод для праздника.