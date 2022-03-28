Накануне в серии хоккейной лиги Coolbet состоялся хоккейный матч между HC Everest и командой Kurbads (вторая встреча полуфинала). «Эверест» одержал победу со счетом 5:1, но команде предстоит еще один важный матч.
Эстонский хоккеист сделал предложение своей возлюбленной прямо на льду
Эстонский хоккеист сделал предложение своей возлюбленной прямо на льду
После матча игроки «Эвереста» не покинули площадку, как обычно. На лед пригласили подругу хоккеиста Андрея Беднякова – ей члены команды начали дарить цветы. Последним перед ней предстал сам Бедняков, который, опустившись на одно колено, сделал девушке предложение.
Она ответила согласием – таким образом, у команды появился еще один повод для праздника.
Этот год в Эстонской хоккейной лиге радует приятными событиями – это уже второе предложение руки и сердца в сезоне. Первое было сделано в феврале - хоккеист команды Tartu Välk пригласил свою девушку замуж.
Ключевые слова