Юри Ратас обсудит с коллегами из ЕС вклад парламентов в решение кризиса в Украине

Спикер Рийгикогу выступит с речью на сессии, посвященной обсуждению Европейского союза как региона благополучия и безопасности и гаранта стабильности. В ходе обсуждения стороны затронут роль парламентов в ускорении процесса расширения Европейского союза. Также участники встречи обсудят хорошие традиции при рассмотрении стратегических документов Европейского союза, парламентскую дипломатию и межпарламентское сотрудничество.

На встрече в Любляне спикеры парламентов также дадут свою оценку работе парламентов во время эпидемии и обсудят повышение стойкости парламентов в чрезвычайных ситуациях.

Помимо участия в конференции, спикер Рийгикогу в двустороннем порядке встретится в Любляне со спикером парламента Норвегии Масудом Гарахани, со спикером парламента Исландии Биргиром Арманнссоном, со спикером парламента Германии Бербель Бас, со спикером парламента Болгарии Николой Минчевым, спикером парламента Хорватии Горданом Яндроковичем и вице-спикером парламента Румынии Василе-Даниэлем Сучу.