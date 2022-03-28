Сегодня и завтра в Любляне (Словения) спикер Рийгикогу Юри Ратас примет участие в конференции спикеров ЕС. Участники конференции обсудят вклад парламентов в решение кризиса в Украине и в укрепление стойкости демократического строя.
Юри Ратас обсудит с коллегами из ЕС вклад парламентов в решение кризиса в Украине
Спикер Рийгикогу выступит с речью на сессии, посвященной обсуждению Европейского союза как региона благополучия и безопасности и гаранта стабильности. В ходе обсуждения стороны затронут роль парламентов в ускорении процесса расширения Европейского союза. Также участники встречи обсудят хорошие традиции при рассмотрении стратегических документов Европейского союза, парламентскую дипломатию и межпарламентское сотрудничество.
На встрече в Любляне спикеры парламентов также дадут свою оценку работе парламентов во время эпидемии и обсудят повышение стойкости парламентов в чрезвычайных ситуациях.
Помимо участия в конференции, спикер Рийгикогу в двустороннем порядке встретится в Любляне со спикером парламента Норвегии Масудом Гарахани, со спикером парламента Исландии Биргиром Арманнссоном, со спикером парламента Германии Бербель Бас, со спикером парламента Болгарии Николой Минчевым, спикером парламента Хорватии Горданом Яндроковичем и вице-спикером парламента Румынии Василе-Даниэлем Сучу.
После этого спикер Рийгикогу примет участие во встрече между спикерами парламентов Балтийских государств и Польши, а также во встрече спикеров парламентов Северных и Балтийских государств. Стороны планируют обсудить совместные планы на будущее.