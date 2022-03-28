Миллиард фунтов инвестиций: на покупку «Челси» имеется четыре претендента

В настоящее время шорт-лист состоит из четырех предложений: от семьи Риккетс, владеющей «Чикаго Кабс», от совладельца «Лос-Анджелес Доджерс» Тодда Боэли, от совладельца «Аталанты» и акционера «Бостон Селтикс» Стивена Пальюки, а также от управляющих «Филадельфия Севенти Сиксерс» Дэвида Блитцера и Джоша Харриса.