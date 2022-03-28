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Миллиард фунтов инвестиций: на покупку «Челси» имеется четыре претендента

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Миллиард фунтов инвестиций: на покупку «Челси» имеется четыре претендента
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FILE PHOTO: Chelsea Football Club owner Roman Abramovich walks past the High Court in London November 16, 2011. REUTERS/Suzanne Plunkett//File Photo
FILE PHOTO: Chelsea Football Club owner Roman Abramovich walks past the High Court in London November 16, 2011. REUTERS/Suzanne Plunkett//File Photo Фото: Suzanne Plunkett

Инвестиционный банк Raine Group, занимающийся продажей лондонского клуба, рассмотрит предложения от кандидатов до 11 апреля, сообщает Sports.ru со ссылкой на Sky Sports.

В настоящее время шорт-лист состоит из четырех предложений: от семьи Риккетс, владеющей «Чикаго Кабс», от совладельца «Лос-Анджелес Доджерс» Тодда Боэли, от совладельца «Аталанты» и акционера «Бостон Селтикс» Стивена Пальюки, а также от управляющих «Филадельфия Севенти Сиксерс» Дэвида Блитцера и Джоша Харриса.

В случае покупки «Челси» новый владелец обязуется инвестировать в клуб не менее 1 млрд фунтов.

Raine Group планирует завершить процедуру выбора лучшего предложения к концу апреля и представить результат правительству Великобритании и руководству АПЛ.

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