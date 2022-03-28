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Попавший в пятницу вечером в ДТП пешеход скончался в больнице

rus.postimees.ee
Попавший в пятницу вечером в ДТП пешеход скончался в больнице
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Автомобили скорой помощи.
Автомобили скорой помощи. Фото: Liis Treimann / Postimees

В конце прошлой недели 44-летний мужчина, попавший сразу под две машины, спустя несколько дней скончался в больнице.

В пятницу, 25 марта, около 19.30 в Таллинне на перекрестке Тартуского шоссе и Ярвевана-теэ 44-летний мужчина переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора и был сбит автомобилем Seat Leon ST, которым управляла 30-летняя женщина. В результате удара пешеход упал на проезжую часть и попал под правое переднее колесо другого автомобиля Porsche Cayenne Turbo, за рулем которого была 35-летняя женщина.

Пешеход был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу, но в понедельник полиция сообщила, что медикам не удалось спасти его жизнь, и мужчина умер в ночь на понедельник.

Полицейские призывают всех участников дорожного движения быть максимально внимательными, а также напоминают, что как водителям, так и пешеходам следует учитывать окружающую обстановку. При пересечении дороги на желтый или красный сигнал светофора выигрыш по времени минимален, но риск аварии значительно возрастает.

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