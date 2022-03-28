Попавший в пятницу вечером в ДТП пешеход скончался в больнице

В пятницу, 25 марта, около 19.30 в Таллинне на перекрестке Тартуского шоссе и Ярвевана-теэ 44-летний мужчина переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора и был сбит автомобилем Seat Leon ST, которым управляла 30-летняя женщина. В результате удара пешеход упал на проезжую часть и попал под правое переднее колесо другого автомобиля Porsche Cayenne Turbo, за рулем которого была 35-летняя женщина.

Пешеход был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу, но в понедельник полиция сообщила, что медикам не удалось спасти его жизнь, и мужчина умер в ночь на понедельник.