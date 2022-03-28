В Эстонию перевезли почти 200 родственников украинских полицейских и пограничников

Из них 122 беженца, приехавших в Эстонию с помощью полиции, - это дети. Самому младшему из доставленных в безопасное место, один месяц. Также в Эстонию прибыла сотрудница полиции на 37-й неделе беременности, супруг которой, тоже полицейский, погиб, защищая Украину, и не увидел рождения своего единственного ребенка.

Поступившие на данный момент пожертвования полиция использовала для покрытия затрат на топливо, покупку принадлежностей для рисования для детей, проведение терапии, а также отправку украинским полицейским лекарств и медицинского оборудования.

«С транспортом нам помогли Тюриское общество добровольных спасателей во главе с Меэлисом Вялимяэ, Ярваская дружина Кайтселийта и многие частные лица. Только с вашей помощью, хорошие люди, мы можем помочь этим семьям», - написало женское объединение полиции в социальных сетях.