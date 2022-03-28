С 9 марта Женское объединение полиции Эстонии в сотрудничестве с эстонским филиалом Международной ассоциации полиции помогло приехать в Эстонию 198 членам семей украинских полицейских и пограничников.
В Эстонию перевезли почти 200 родственников украинских полицейских и пограничников
Из них 122 беженца, приехавших в Эстонию с помощью полиции, - это дети. Самому младшему из доставленных в безопасное место, один месяц. Также в Эстонию прибыла сотрудница полиции на 37-й неделе беременности, супруг которой, тоже полицейский, погиб, защищая Украину, и не увидел рождения своего единственного ребенка.
Поступившие на данный момент пожертвования полиция использовала для покрытия затрат на топливо, покупку принадлежностей для рисования для детей, проведение терапии, а также отправку украинским полицейским лекарств и медицинского оборудования.
«С транспортом нам помогли Тюриское общество добровольных спасателей во главе с Меэлисом Вялимяэ, Ярваская дружина Кайтселийта и многие частные лица. Только с вашей помощью, хорошие люди, мы можем помочь этим семьям», - написало женское объединение полиции в социальных сетях.
Инициативу можно поддержать, переведя деньги Женскому объединению полиции Эстонии. В качестве получателя следует указать MTÜ Eesti Politsei Naisühendus, номер счета EE322200221024754069, в качестве пояснения написать Ukraina и свой личный код. Если указать личный код, данные пожертвования будут автоматически указаны в налоговой декларации, с него вернут подоходный налог.