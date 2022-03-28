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Оставшийся без крупных спонсоров Большунов заговорил

rus.postimees.ee
Оставшийся без крупных спонсоров Большунов заговорил
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Александр Большунов.
Александр Большунов. Фото: Kimmo Brandt/Epa

С момента начала войны с Украиной спортивная жизнь России понеслась под откос. Большунов подлил масла в огонь, сфотографировавшись в форме времен СССР. Это не оставило его спонсорам особого выбора и они расторгли контракты с россиянином.

Большунов достаточно часто был на виду, но с прессой не общался. Он прокомментировал ситуацию лишь сейчас, когда завершились соревнования в России.

«Подождем и посмотрим, что произойдет в ближайшее время, - сказал Большунов. – Сейчас все меняется очень быстро. Надеюсь, что то, что сейчас происходит, вскоре закончится и все встанет на места».

Сейчас Большунову нужно продолжать работу без продукции производителя лыж Rossignol, а также без экипировки от немецкой Kinetixx. Первая фирма расторгла спонсорский контракт сразу после появления скандальных фотографий, а вторая фирма прекроатила сотрудничество после участия Большунова в концерте, посвященном годовщиен аннексии Крыма.

Потеря спонсоров не расстроила спортсмена.

«Понятно, что предприятия сейчас находятся под давлением. Rossignol сделал все, чтобы у меня были лучшие лыжи. То, что они публично заморозили сотрудничество, ничего не значит. Я никоим образом не поставлю им это в вину, потому что они до сих пор в моей команде», - сказал Большунов.

Как он сообщил, ничего плохого в том, что он сфотографировался в лыжной форме времен СССР, нет.

«Каждый видит ситуацию такой, какой ему нравится. Нормальные люди меня понимают. Те, кто хочет увидеть это в плохом свете, делают это со всем другим. Я нисколько не удивлен. Об этом нет смысла даже говорить», - добавил лыжник.

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