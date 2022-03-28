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Мужчины, вожделеющие детей, зачастую даже не понимают своей вины

Александра Саарнийт
Мужчины, вожделеющие детей, зачастую даже не понимают своей вины
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Искаженный мир сексуального извращенца.
Искаженный мир сексуального извращенца. Фото: Illustratsioon: Artur Kuus

Секс с несовершеннолетним отвратителен и разрушительно действует на психику жертвы, даже если сам ребенок поначалу не видит в этом ничего дурного, пишет Postimees. В любом случае вся ответственность за случившееся лежит на взрослом, как бы потом он ни оправдывал свои действия.

"Мне нравятся молодые девушки. Келли (имена всех жертв и осужденных изменены - ред.) очень много знала о сексе, и мы говорили о сексе и о своих фантазиях. Я думал, что ей 14. Я узнал, что Келли 12, до того, как занялся с ней сексом».

Так в 2020 году оправдывал на допросе свое вступление в половую связь с ребенком 29-летний Рагнар, приговоренный впоследствии к десяти месяцам лишения свободы условно. Помимо прочего, мужчина жаловался, что совершенно не умеет ладить с женщинами своего возраста. Он не может найти с ними общий язык, поэтому женщины прекращают общение с ним. С Келли же, по словам самого Рагнара, ему всегда было о чем поговорить.

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