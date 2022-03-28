Эксперт: за месяц цены на аренду квартир выросли на 20 процентов, сильно увеличились и очереди желающих

По словам Яануса Лаугуса, сильнее всего спрос повысился на самые доступные квартиры в спальных районах. «Рынок аренды в настоящее время очень активен. Например, на аренду обычной трехкомнатной квартиры за 500 евро в месяц за один день образовалась очередь из сорока человек. У маклеров имеются свои контакты, так что многие квартиры вообще не доходят до публичного предложения», – сказал Лаугус.

«Цены на аренду домов за месяц выросли на 15-20%, а за квартиру, аренда которой раньше стоила 500 евро, просят уже 600. В Таллинне уже сложно найти свободную и приличную арендную жилплощадь по цене ниже 400-500 евро. Повышение цен еще не коснулось квартир, которые уже были сданы в аренду, поскольку рынок еще недостаточно определился, а изменения уровня цен пока не закрепились. Повышение цен не особо повлияло и на рынок аренды дорогих квартир, поскольку спрос на них вырос не так сильно», – добавил Лаугус.

«Если человек хочет переехать работать или жить в Таллинн, найти жилье ему сейчас будет довольно сложно. Это означает, что городские границы расширяются, а люди, чтобы позволить себе доступное жилое пространство, перебираются все дальше и дальше от центра. Направления с хорошим железнодорожным или автомобильным сообщением, такие как Кейла, Рапла, Кехра, а также Пайде и Раквере уже в цене, и этот тренд только растет. Происходившая до сих пор урбанизация замедляется, теперь жизнь распространяется шире», – добавил Лаугус.

«Если городское население вырастет, по всей видимости, до Эстонии дойдет тенденция, присущая мегаполисам. Как в сериале "Друзья", где взрослые живут в одной квартире, где у каждого имеется одна комната. Владение квартирой в центре города постепенно станет признаком роскоши», – сказал Лаугус.