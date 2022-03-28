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Цены на нефть резко упали

rus.postimees.ee
Цены на нефть резко упали
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Добыча нефти.
Добыча нефти. Фото: Lucy Nicholson

Цены на нефть упали в понедельник, поскольку ужесточение карантинных ограничений из-за коронавируса в Шанхае повлияло на экономическую активность, пишет Postimees.

Финансовый центр Китая с населением 26 миллионов человек приказал всем предприятиям приостановить производство или перевести сотрудников на удаленную работу в рамках двухэтапной блокировки в течение девяти дней.

Распространение ограничений в крупнейшем в мире импортере нефти привело к тому, что цена на нефть марки Brent упала на 4,1 процента до 115,66 доллара, а цена на американскую нефть WTI упала на 4,4 процента до 108,94 доллара.

США увеличили экспорт нефти во время войны с Украиной. Поскольку покупку российской нефти стараются избегать, растет желание закупки нефти в США.

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