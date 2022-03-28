Цены на нефть упали в понедельник, поскольку ужесточение карантинных ограничений из-за коронавируса в Шанхае повлияло на экономическую активность, пишет Postimees.
Цены на нефть резко упали
Цены на нефть резко упали
Финансовый центр Китая с населением 26 миллионов человек приказал всем предприятиям приостановить производство или перевести сотрудников на удаленную работу в рамках двухэтапной блокировки в течение девяти дней.
Распространение ограничений в крупнейшем в мире импортере нефти привело к тому, что цена на нефть марки Brent упала на 4,1 процента до 115,66 доллара, а цена на американскую нефть WTI упала на 4,4 процента до 108,94 доллара.
США увеличили экспорт нефти во время войны с Украиной. Поскольку покупку российской нефти стараются избегать, растет желание закупки нефти в США.