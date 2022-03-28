В последний день марта выйдет почтовая марка с изображением птицы года - вальдшнепа

Дизайнером марки является Владимир Тайгер, а отпечатана марка в типографии Vaba Maa. Тираж марки – 25 000 штук, ее номинал – 0,90 евро, что подходит для отправления писем по Эстонии. Почтовая марка, конверт первого дня и картмаксимум появятся в продаже в интернет‑магазине Omniva и почтовых отделениях по всей Эстонии. Штамп первого дня используется в почтовом отделении Тоомпеа, в Таллинне по адресу пл. Лосси, 4.

Почтовая марка с изображением птицы года. Фото: Administraator

Вальдшнеп – это относительно крупный вид птиц семейства бекасовых, обитающий в наших лесах, с преимущественно коричневато-черным оперением и довольно короткими для куликов ногами. Эта птица отличается очень хорошо маскирующим ее окрасом и скрытным образом жизни, поэтому встретить ее в лесу днем можно скорее случайно. Лишь весной во время токования (так называемой «тяги») этих птиц можно увидеть чаще, когда они в сумерках облетают свою территорию.

Эстонское орнитологическое общество было основано 1 мая 1921 года. Более ста лет эта ассоциация вносит свой вклад в исследование, защиту и популяризацию наших птиц. На сегодняшний день орнитологическое общество, насчитывающее более 600 членов, является одной из крупнейших организаций по охране природы в Эстонии, а также партнером международной организации по защите птиц BirdLife International. Общество неизменно отстаивает благополучие эстонских птиц.

Эстонское орнитологическое общество выбирает птицу года в Эстонии с 1995 года, и вальдшнеп стал очередной, 28-й по счете птицей года (eoy.ee/metskurvits). Первая почтовая марка из серии «Птицы года» была выпущена по инициативе Эстонского орнитологического общества в 2001 году, и на ней был изображен чибис.