Больше не придется мониторить время приема врача: дигирегистратура нашла возможное решение

«Если раньше поиск времени для визита к специалисту мог занять недели, потому что нужно было постоянно мониторить время, то теперь можно просто ввести свои предпочтения в Ajaleidja, и смарт-помощник сразу же начнет искать подходящее время для визита за человека", - сказал руководитель службы здравоохранения Центра инфосистем здоровья и благополучия Тынис Яагус.

Когда подходящее время будет найдено, смарт-помощник Ajaleidja отправит человеку SMS и электронное письмо. Чтобы подтвердить или отменить предложенное время приема, нужно в течение 24 часов ответить по SMS или подтвердить время в дигирегистратуре.

Идея Ajaleidja родилась в 2020 году в рамках программы инноваций в государственном секторе. «Разговаривая с пользователями, стало ясно, что найти время приема у доктора — большая проблема для людей, — сказала Мерилин Труувяэрт, менеджер по проектам Innovatsioonitiim. — Новый смарт-помощник помогает не тратить время на поиски».

Новое смарт-решение также даст поставщикам медицинских услуг лучшее представление о востребованности лечения по различным специальностям.

«Ajaleidja даст нам возможность оценить, в каком объеме, в каких регионах и по каким специальностям есть нехватка в лечении, и, таким образом, можно будет более точно направить финансирование медицинских услуг», — сказал руководитель отдела партнерских отношений Больничной кассы Марко Тяхнас.

В 2022 году смарт-помощника Ajaleidja будут тестировать в рамках шести разных медицинских услуг в пяти медицинских учреждениях, чтобы проанализировать эффективность решения и выявить возможные недочеты. Для начала Ajaleidja будет искать время приема в Северо-Эстонской региональной больнице, Клинике Тартуского университета, Восточно-Таллиннской центральной больнице, центрах Medicum и Medita по трем специальностям – эндокринолог (в т.ч. детский), кардиолог (в т.ч. установка стимулятора), а также дерматовенеролог (в т.ч. опухоли на коже).

Следующие шаги будут определены в начале 2023 года в сотрудничестве с медицинскими учреждениями и заинтересованными сторонами. Если решение оправдает себя, оно будет распространено на другие специальности и учреждения.