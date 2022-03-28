Советник депутата Европарламента Свена Миксера и бывший член Рийгикогу Сильвер Мейкар в отпуске не сидел сложа руки и ездил в самые опасные районы Украины для доставки гуманитарной помощи, пишет Postimees.
Сильвер Мейкар везет в Украину гуманитарную помощь
- Откуда и куда направляетесь ?
- Я стартовал из Брюсселя в позапрошлый четверг после рабочего дня, прибыл в Киев спустя неделю и проехал более 3500 километров.
- От кого и какую помощь вы везете?
- Собранные/купленные Прийтом Оямаа лекарства я отвез из Брюсселя львовским волонтерам. Оттуда я поехал в Ужгород, где закупил продукты из Словакии на деньги, пожертвованные в основном эстонцами, проживающими в Бельгии. Оттуда я отправился обратно во Львов с коллегами из «Восток SOS», а оттуда в Киев с едой, аккумуляторами, компьютерами и другими необходимыми вещами. Завтра в планах перегнать две машины в Днепр, оттуда - дальше, в зависимости от того, куда можно и нужно доставить вещи.
- Кто получит помощь на этот раз?
- Продуктовые наборы с недельным запасом будут отправлены в села у контрольной линии, где люди голодают. Есть много специальных поставок, от батарей и кабелей до фонариков и компьютеров.
Одная старая добрая знакомая из журналистов заказала клейкую ленту - жуткий дефицит в Киеве. Мое удивление исчезло, когда она попросила помочь заклеить окна на десятом этаже панельного дома. Оттуда, с левого берега реки, открывается прекрасный вид на место, где в нескольких десятках километров находятся российские войска. Этот дом окажется на пути, если Путин отдаст приказ стрелять из всех орудий по бункеру Зеленского и зданиям службы безопасности или Верховной Рады.
- Вы едете один?
- В Львове и не поймешь, что идет война. Только продажа алкоголя ограничена по времени и многие заведения закрыты. Так что туда и в большую часть западной Украины можно ехать в одиночку. В Киеве, если знать город и правила конфликта, тоже можно справиться одному. Но ехать отсюда на восток в одиночку - не лучшая идея.
- Сколько времени займет путешествие?
- Я искал сегодня место, где купить носки и рубашки. Безуспешно. Взял с собой недельный запас и нет времени, чтобы их постирать. Я поеду домой при первой позвожности, если почувствую, что не могу быть здесь достаточно полезным. Посмотрим...
- Вы не боитесь? В опасной Украине вы собираетесь в зону особо активных боевых действий...
- Я по 2014 году знаю, что если начнется "русская дискотека", даже самые опытные мужчины испугаются. До сих пор было несколько неувязок на контрольно-пропускных пунктах, и в двух случаях я не доехал до места назначения из-за комендантского часа, но ничего подобного тому, что я испытал восемь лет назад.
- Были ли у вас какие-нибудь приключения в пути? Проблемы? Инциденты?
- Вы и сами проехали полстраны. Вы знаете, какие здесь дороги и что всякое бывает...
Подъезжая первый раз в темноте к контрольному пункту, я, вместо того, чтобы выключить все огни и включить свет в салоне, умудрился ослепить четырех украинских ополченцев дальним светом. Ошибку исправил быстро, поэтому длинной нотации не было.
В Виннице, тоже в темноте, я неправильно понял сигнал и поехал дальше, не останавливаясь. Меня остановил патруль.
Здесь быстро осваиваешь правила. Вернее, вспоминаются те правила, которые были в 2014 году при езде по Восточной Украине.
- Зачем вам такие экстремальные переживания?
- У меня есть ощущение, что вместе со всеми друзьями, которые передали нам в дорогу необходимые вещи или оказали финансовую поддержку, мы внесли свой маленький вклад. Это очень хорошее чувство.