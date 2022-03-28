Психолог Мати Хейдметс: «Я не верю в разговоры о том, что Путин болен или сошел с ума»

- Путин кажется психологу сейчас адекватным? Он понимает, что происходит, и как он может себя чувствовать?

- Я не верю в разговоры о том, что Путин болен, скоро умрет или повредился рассудком. Кажется, что как он, так и его близкое окружение искренне верят в то, что мир состоит из империй, а право голоса есть только у «больших». Имперское мышление — это давняя часть русской политической культуры, Путин является ее рельефным представителем.

Как и при любом другом единовластии, масла в огонь принимаемых в России решений и их адекватности подливает желание понравиться начальству. Информация, собираемая в полях, добираясь до самого верха, меняется до неузнаваемости. Ну, не является украинская армия беспомощной бандой, а в украинских городах не встречают освободителей с цветами, как объясняли ему советники.