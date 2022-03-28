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Психолог Мати Хейдметс: «Я не верю в разговоры о том, что Путин болен или сошел с ума»

Меэлис Ойдсалу
Психолог Мати Хейдметс: «Я не верю в разговоры о том, что Путин болен или сошел с ума»
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Профессор социальной психологии Таллиннского университета Мати Хейдметс говорит, что предназначенные для власти границы диктатор переходит на протяжении всего своего срока.
Профессор социальной психологии Таллиннского университета Мати Хейдметс говорит, что предназначенные для власти границы диктатор переходит на протяжении всего своего срока. Фото: Sander Ilvest

Во время войны в Украине западный мир оправдывает свое бездействие в защите Украины нарративом о «загнанном в угол» Путине. Сразу после начала войны начали звучать утверждения о том, что президент России Владимир Путин болен, сошел с ума или находится в состоянии отчаяния и может отнестись к любой военной активности Запада в защите Украины, как к экзистенциальной угрозе, пишет Postimees.

- Путин кажется психологу сейчас адекватным? Он понимает, что происходит, и как он может себя чувствовать?

- Я не верю в разговоры о том, что Путин болен, скоро умрет или повредился рассудком. Кажется, что как он, так и его близкое окружение искренне верят в то, что мир состоит из империй, а право голоса есть только у «больших». Имперское мышление — это давняя часть русской политической культуры, Путин является ее рельефным представителем.

Как и при любом другом единовластии, масла в огонь принимаемых в России решений и их адекватности подливает желание понравиться начальству. Информация, собираемая в полях, добираясь до самого верха, меняется до неузнаваемости. Ну, не является украинская армия беспомощной бандой, а в украинских городах не встречают освободителей с цветами, как объясняли ему советники.

Можно предположить, что достижения первого месяца войны сильно опечалились Путина. Так называемый сбор русских земель не идет так гладко, как рассказывают по телевизору по вечерам.

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