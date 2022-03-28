Президент Российского лыжного союза Елена Вяльбе беспокоится о своих спортсменах, которые не могут соревноваться на международной арене.
Елена Вяльбе об оказавшихся под санкциями спортсменах: без соревнований мы откатимся на 10 шагов назад
Российские спортсмены оказались за бортом международных соревнований после развязанной Владимиром Путиным войны в Украине. Международный лыжный союз (FIS) немедленно наложил на Россию и ее спортсменов запрет, срок действия которого сейчас неизвестен.
Вяльбе прокомментировала ситуацию для местного издания «Чемпионат»: «Если наши спортсмены будут вынуждены пропустить в следующем сезоне соревнования под эгидой FIS, это, разумеется, станет беспокоить. Один сезон без состязаний можно сравнить с десятью шагами назад в нашем развитии».
Российские спортсмены могут соревноваться друг с другом на родине, но, по словам Вяльбе, этого недостаточно.
«Неважно, насколько успешными будут Большунов или Непряева на домашних соревнованиях. Эти соревнования даже близко не находятся на том уровне, что этапы чемпионата мира», - отметила Вяльбе.