Елена Вяльбе об оказавшихся под санкциями спортсменах: без соревнований мы откатимся на 10 шагов назад

Российские спортсмены оказались за бортом международных соревнований после развязанной Владимиром Путиным войны в Украине. Международный лыжный союз (FIS) немедленно наложил на Россию и ее спортсменов запрет, срок действия которого сейчас неизвестен.

Вяльбе прокомментировала ситуацию для местного издания «Чемпионат»: «Если наши спортсмены будут вынуждены пропустить в следующем сезоне соревнования под эгидой FIS, это, разумеется, станет беспокоить. Один сезон без состязаний можно сравнить с десятью шагами назад в нашем развитии».

Российские спортсмены могут соревноваться друг с другом на родине, но, по словам Вяльбе, этого недостаточно.