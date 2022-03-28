За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2115 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 573.
За сутки скончались пять человек с коронавирусом, включая 38-летнюю женщину
По состоянию на утро 28 марта в больницах находится 355 пациентов с коронавирусом. Из них 164 человека нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 96 человек, или 58,6% не были вакцинированы, а 68, или 41,4% прошли курс вакцинации.
В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 0,8 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 3,1 невакцинированных человека в день.
За сутки в больницах открыли 26 новых историй болезни, из которых в 13 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней ежедневно госпитализировали 20,1 пациентов с симптомами COVID-19. Скончались пять человек с коронавирусом, четверо из них не были вакцинированы: 38-летняя женщина 67-летняя женщина, 68-летний мужчина, 89-летняя женщина и 91-летний мужчина.
В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 82 вакцинированных человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 98 невакцинированных в день.
За сутки было введено 150 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 13 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 443 230 человек. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 63,4%.