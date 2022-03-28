За сутки скончались пять человек с коронавирусом, включая 38-летнюю женщину

По состоянию на утро 28 марта в больницах находится 355 пациентов с коронавирусом. Из них 164 человека нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 96 человек, или 58,6% не были вакцинированы, а 68, или 41,4% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 0,8 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 3,1 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 26 новых историй болезни, из которых в 13 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней ежедневно госпитализировали 20,1 пациентов с симптомами COVID-19. Скончались пять человек с коронавирусом, четверо из них не были вакцинированы: 38-летняя женщина 67-летняя женщина, 68-летний мужчина, 89-летняя женщина и 91-летний мужчина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 82 вакцинированных человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 98 невакцинированных в день.