Вопреки новостям, распространенным Россией в воскресенье, финское предприятие Fazer не изменило своего решения и прекратит деятельность в России. Об этом, как пишет Postimees, сообщила компания на своем веб-сайте.
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Fazer: Россия распространяла о нас ложную информацию
Fazer: Россия распространяла о нас ложную информацию
В воскресенье в СМИ распространилась новость о том, что финский производитель Fazer по экономическим причинам продолжит свою деятельность в России и изменит только свой бренд.