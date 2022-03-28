Fazer: Россия распространяла о нас ложную информацию

В воскресенье в СМИ распространилась новость о том, что финский производитель Fazer по экономическим причинам продолжит свою деятельность в России и изменит только свой бренд.

Fazer заверил, что смена названия — это один из процессов ухода из России, так как сменить название нужно до смены собственника. По мнению компании, это предотвратит незаконное использование названия Fazer в России.