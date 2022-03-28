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Fazer: Россия распространяла о нас ложную информацию

Кая Коовит
Fazer: Россия распространяла о нас ложную информацию
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Fazer. Foto on illustratiivne.
Fazer. Foto on illustratiivne. Фото: Marko Saarm

Вопреки новостям, распространенным Россией в воскресенье, финское предприятие Fazer не изменило своего решения и прекратит деятельность в России. Об этом, как пишет Postimees, сообщила компания на своем веб-сайте.

В воскресенье в СМИ распространилась новость о том, что финский производитель Fazer по экономическим причинам продолжит свою деятельность в России и изменит только свой бренд.

Fazer заверил, что смена названия — это один из процессов ухода из России, так как сменить название нужно до смены собственника. По мнению компании, это предотвратит незаконное использование названия Fazer в России.

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