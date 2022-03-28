В прошлую пятницу утром, 25 марта около 9 часов, житель Нарвы позвонил в Центр тревоги и сообщил, что не сможет связаться со своим пожилым знакомым и не может войти в его квартиру на проспекте Выйду, потому что в замок вставлен ключ.
В Нарве пожилой человек запер себя в квартире: спасатели помогли ему выбраться
Прибывшие на место спасатели вскрыли дверь. Оказалось, что жилец квартиры лежал на полу и нуждался в помощи. Его передали скорой помощи, которая отвезла его в больницу.
Спасатели часто сталкиваются с проблемами, когда одинокий пожилой человек дома получает травму и больше не может двигаться самостоятельно. В худшем случае пострадавший часами ждет, пока знакомые или соседи позовут на помощь.
Важно адаптировать дома пожилых и людей с ограниченной подвижностью для предотвращения падений с тяжелыми последствиями. Для этого вы можете обратиться за помощью и консультацией к работникам отдела социальной помощи города.
Для получения неотложной помощи пожилым людям следует:
Договориться с близким человеком или соседом о ежедневном способе связи. Таким образом, близкие смогут убедиться, что с вами все в порядке.
Всегда держите кнопку вызова помощи или телефон при себе.
При необходимости оборудуйте свой дом датчиком движения, который подаст сигнал тревоги.
Источник: Спасательный департамент