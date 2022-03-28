В Нарве пожилой человек заперся в квартире: спасатели помогли ему выбраться

Прибывшие на место спасатели вскрыли дверь. Оказалось, что жилец квартиры лежал на полу и нуждался в помощи. Его передали скорой помощи, которая отвезла его в больницу.

Спасатели часто сталкиваются с проблемами, когда одинокий пожилой человек дома получает травму и больше не может двигаться самостоятельно. В худшем случае пострадавший часами ждет, пока знакомые или соседи позовут на помощь.

Важно адаптировать дома пожилых и людей с ограниченной подвижностью для предотвращения падений с тяжелыми последствиями. Для этого вы можете обратиться за помощью и консультацией к работникам отдела социальной помощи города.

Для получения неотложной помощи пожилым людям следует:

Договориться с близким человеком или соседом о ежедневном способе связи. Таким образом, близкие смогут убедиться, что с вами все в порядке.

Всегда держите кнопку вызова помощи или телефон при себе.

При необходимости оборудуйте свой дом датчиком движения, который подаст сигнал тревоги.



Источник: Спасательный департамент