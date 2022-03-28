Цены на металлолом в Эстонии достигли фантастических высот

Колламаа подтвердил, что если прошлой весной говорили о том, как цена металлолома вот-вот достигнет 300 евро за тонну, то сейчас цена поднялась до 400 и более евро. Напомним, весной 2020 года тонна металлолома стоила 120 евро.

По словам Колламаа, раньше цену повышало соотношение спроса и предложения, но сейчас в этой формуле главное — политика вокруг Украины. «Очень сложно предсказать, какой будет цена на металл в дальнейшем», — сказал он.