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Владимир Садеков: «Цена доверия» - книга, основанная на реальных и нереальных событиях, с которыми сталкивается адвокат

Ирина Каблукова
Владимир Садеков: «Цена доверия» - книга, основанная на реальных и нереальных событиях, с которыми сталкивается адвокат
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28.03.2022, Tallinn Vandeadvokaat Vladimir Sadekov enda kirjutatud raamatuga. Foto Mihkel Maripuu, Postimees
28.03.2022, Tallinn Vandeadvokaat Vladimir Sadekov enda kirjutatud raamatuga. Foto Mihkel Maripuu, Postimees Фото: Mihkel Maripuu

Известный эстонский присяжный адвокат Владимир Садеков написал книгу. Это не мемуары, как может показаться на первый взгляд, хотя в заметках адвоката, разбивающих главы, рассказывается о реальных делах из практики автора. Но вообще это художественное произведение, главным героем которого является практикующий адвокат. «Он в чем-то, конечно, похож на меня. Но этот человек меня здорово раздражает. Прежде всего - своей правильностью. Мне все время хотелось его одернуть, наставить и направить, объяснить ему, но редактор била меня по рукам и просила позволить человеку жить своей жизнью. Такая вот психиатрия», - смеется новоиспеченный писатель Владимир Садеков.

Книга «Цена доверия» еще пахнет типографской краской и только готовится предстать перед судом читателей. Автор волнуется, рассказывая о том, что это результат двухлетнего труда: неоднократно изменявшийся, сокращавшийся и дополнявшийся: «Книга была раза в два толще и, готов признать, зануднее. Но редактор сумела убедить меня, что нужно отойти от адвокатской привычки доказывать свою аргументацию на 200 процентов и писать простым языком, предоставив читателю право понять сюжет и его линии по-своему», - говорит Садеков.

Он сразу отметает определение "детектив": «Нет, это не детектив. В детективе нужно думать, сводить концы с концами, разгадывать загадку. Это, скорее, триллер. История не вымышленная, она произошла в реальной жизни. Конечно, я несколько изменил ее и дополнил, но все это имело место, хотя и не претендует на документальность. В этом и заключается основная идея».

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