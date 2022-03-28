Зеленский прокомментировал отстранение российских спортсменов от турниров

«Я считаю, что ты не можешь почувствовать ту боль, которую почувствовали мы, но ты должен хотя бы почувствовать на себе какой-то дискомфорт. Тогда ты сможешь понять, что тебя cдала твоя власть без боя. Международное бойкотирование тех или иных российских спортсменов, не имеющих к политике никакого отношения – решение верное. Потому что, к сожалению, они имеют отношение. Они, возможно, даже не чувствуют этого до конца, но должны понять, что они – инструмент международного имиджа страны. Поэтому бойкотирование именно для того, чтобы поняли: когда там умирают, вам должно быть хотя бы дискомфортно», – сказал Зеленский.