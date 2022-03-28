Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему российских спортсменов должны отстранять от участия в международных соревнованиях, пишет Sport.ua.
Зеленский прокомментировал отстранение российских спортсменов от турниров
Зеленский прокомментировал отстранение российских спортсменов от турниров
«Я считаю, что ты не можешь почувствовать ту боль, которую почувствовали мы, но ты должен хотя бы почувствовать на себе какой-то дискомфорт. Тогда ты сможешь понять, что тебя cдала твоя власть без боя. Международное бойкотирование тех или иных российских спортсменов, не имеющих к политике никакого отношения – решение верное. Потому что, к сожалению, они имеют отношение. Они, возможно, даже не чувствуют этого до конца, но должны понять, что они – инструмент международного имиджа страны. Поэтому бойкотирование именно для того, чтобы поняли: когда там умирают, вам должно быть хотя бы дискомфортно», – сказал Зеленский.