Песков: в случае отказа Европы платить за газ в рублях поставлять газ бесплатно не будем

На вопрос, какие действия предпримет Россия в случае отказа Европы платить за газ в рублях, Песков ответил: "Будем решать вопросы по мере их поступления".

На уточняющий вопрос, возможен ли отказ от поставок газа в такой ситуации, Песков сказал: "То, что мы не будем бесплатно поставлять газ, это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью".

"В нашей ситуации заниматься европейской благотворительностью вряд ли возможно и целесообразно", - сказал он.