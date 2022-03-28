Украинская разведка опубликовала список действующих в Европе агентов ФСБ

"Каждый европеец должен знать их имена... Список из 620 сотрудников содержит имена, информацию о месте работы, адреса регистрации, паспортные данные", - говорится в сообщении.

Полный список агентов ФСБ, действующих на территории стран Европы, можно посмотреть на сайте ГУР Украины.

Недавно в Ужгороде сотрудники военной контрразведки Украины задержали российскую диверсионную разведгруппу во главе с агентом ФСБ Российской Федерации. Диверсионная группа планировала осуществить покушение на президента Украины и провести диверсии в Киеве и других регионах Украины.