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Украинская разведка опубликовала список действующих в Европе агентов ФСБ

rus.postimees.ee
Украинская разведка опубликовала список действующих в Европе агентов ФСБ
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Здание ФСБ в Москве.
Здание ФСБ в Москве. Фото: -

Главное управление разведки Министерства обороны Украины получило список сотрудников ФСБ России, участвующих в преступной деятельности страны-агрессора на территории Европы. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-служба ГУР.

"Каждый европеец должен знать их имена... Список из 620 сотрудников содержит имена, информацию о месте работы, адреса регистрации, паспортные данные", - говорится в сообщении.

Полный список агентов ФСБ, действующих на территории стран Европы, можно посмотреть на сайте ГУР Украины.

Недавно в Ужгороде сотрудники военной контрразведки Украины задержали российскую диверсионную разведгруппу во главе с агентом ФСБ Российской Федерации. Диверсионная группа планировала осуществить покушение на президента Украины и провести диверсии в Киеве и других регионах Украины.

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