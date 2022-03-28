Deutsche Welle внесли в российский реестр СМИ-иноагентов

Министерство юстиции РФ включило немецкую медиакомпанию Deutsche Welle в реестр СМИ - "иностранных агентов". Соответствующая запись появилась в перечне, размещенном на его сайте. Это решение, как пояснил Минюст, принято "на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти". Каких именно документов и каких органов, не уточняется.

3 февраля российские власти запретили вещание DW в России в качестве ответной меры на ограничение вещания российского госканала RT DE в Германии. На следующий день офис медиакомпании в Москве был закрыт, сотрудники студии должны были сдать свои аккредитации для прессы, что делало невозможным их дальнейшую работу в России. После начала войны против Украины и вступления в РФ в силу закона, предусматривающего уголовное наказание за иное, чем официальная точка зрения освещение военных действий Москвы, работу в России прекратили многие ведущие иностранные СМИ.

В начале марта DW объявила о переносе своего московского офиса в Латвию. В Риге создается инфраструктура для продолжения работы, главой корпункта останется Юрий Решето, ранее возглавлявший московский офис. Генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg) пояснил, что медиакомпания продолжит делать все возможное в техническом и организационном плане, чтобы обеспечить аудиторию в России и во всем мире важной информацией.