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Канада впервые за 36 лет пробилась на чемпионат мира по футболу

rus.postimees.ee
Канада впервые за 36 лет пробилась на чемпионат мира по футболу
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Иллюстративное фото, призовые кубки
Иллюстративное фото, призовые кубки Фото: Foto: Erakogu

В Торонто на стадионе «BMO Филд» состоялся матч отборочного цикла к ЧМ-2022 в Северной Америке, в котором сборная Канады принимала Ямайку, передает "Чемпионат". Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0, благодаря чему им удалось выйти на мундиаль.

В составе сборной Канады отличились Кайл Ларин, Тажон Бушанан, Дэвид Хойлетт и Эдриан Мариаппа.

Таким образом, Канаде удалось впервые за 36 лет выйти на чемпионат мира по футболу. Последний мундиаль, в котором они принимали участие, был ЧМ-1986, который выиграла сборная Аргентины. Примечательно, что на своём последнем ЧМ канадцы попали в одну группу со сборной СССР, а также с Францией и Венгрией, и заняли в ней последнее место.

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