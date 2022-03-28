Полиция просит помощи в поисках 16-летнего Рено, который может находиться в Тапа, однако другие регионы полиция также не исключает.
Полиция ищет пропавшего 16-летнего мальчика
Полиция ищет пропавшего 16-летнего мальчика
На прошлой неделе мальчик должен был после посещения дома вернуться в школу в Тартумаа, однако его до сих пор нет. Рено и ранее покидал школу или дом в неизвестном направлении.
Его рост примерно 160 см, у него темные длинные волосы. Неизвестно, во что он одет.
Если у кого-то есть информация о Рено, свяжитесь с полицией по номеру 112.