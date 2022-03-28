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Полиция ищет пропавшего 16-летнего мальчика

rus.postimees.ee
Полиция ищет пропавшего 16-летнего мальчика
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Politsei otsib 16-aastast Renot.
Politsei otsib 16-aastast Renot. Фото: Erakogu

Полиция просит помощи в поисках 16-летнего Рено, который может находиться в Тапа, однако другие регионы полиция также не исключает.

На прошлой неделе мальчик должен был после посещения дома вернуться в школу в Тартумаа, однако его до сих пор нет. Рено и ранее покидал школу или дом в неизвестном направлении.

Его рост примерно 160 см, у него темные длинные волосы. Неизвестно, во что он одет.

Если у кого-то есть информация о Рено, свяжитесь с полицией по номеру 112.

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