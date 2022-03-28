Бывший депутат Рийгикогу Игорь Грязин, который в 2019 году вышел из Партии реформ, вступил в Центристскую партию, пишет Rus.ERR.
Игорь Грязин вступил в Центристскую партию
Игорь Грязин вступил в Центристскую партию
По данным Коммерческого регистра, это произошло 25 марта.
С ноября 1994 по январь 2019 года Игорь Грязин состоял в Партии реформ.
Покинув ряды реформистов, он в 2019 году баллотировался в списке центристов в Европейский парламент, а осенью 2021 года - в Таллиннское горсобрание.
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