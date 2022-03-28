Пн, 28.03.2022
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В Хельсинки женщина убила своего ребенка, а потом себя: полиция расследует дело

rus.postimees.ee
В Хельсинки женщина убила своего ребенка, а потом себя: полиция расследует дело
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Свеча.
Свеча. Фото: Madis Veltman

Полиция Хельсинки расследует убийство, которое произошло в районе Латокартано. Подозревается, что женщина убила своего ребенка школьного возраста, после чего совершила самоубийство, пишет Yle.

В пятницу, 25 марта во второй половине дня полиция прибыла на вызов в квартиру и обнаружила два бездыханных тела.

«На основании имеющейся информации полиция подозревает, что мать убила своего ребенка школьного возраста и себя. Никакие другие лица не подозреваются в причастности к этому делу», – сообщила руководитель расследования Марья Вяятти пресс-релизе полиции

Полиция не разглашает причину смерти и другие подробности дела.

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