В Хельсинки женщина убила своего ребенка, а потом себя: полиция расследует дело

В пятницу, 25 марта во второй половине дня полиция прибыла на вызов в квартиру и обнаружила два бездыханных тела.

«На основании имеющейся информации полиция подозревает, что мать убила своего ребенка школьного возраста и себя. Никакие другие лица не подозреваются в причастности к этому делу», – сообщила руководитель расследования Марья Вяятти пресс-релизе полиции