Полиция Хельсинки расследует убийство, которое произошло в районе Латокартано. Подозревается, что женщина убила своего ребенка школьного возраста, после чего совершила самоубийство, пишет Yle.
В Хельсинки женщина убила своего ребенка, а потом себя: полиция расследует дело
В Хельсинки женщина убила своего ребенка, а потом себя: полиция расследует дело
В пятницу, 25 марта во второй половине дня полиция прибыла на вызов в квартиру и обнаружила два бездыханных тела.
«На основании имеющейся информации полиция подозревает, что мать убила своего ребенка школьного возраста и себя. Никакие другие лица не подозреваются в причастности к этому делу», – сообщила руководитель расследования Марья Вяятти пресс-релизе полиции
Полиция не разглашает причину смерти и другие подробности дела.
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