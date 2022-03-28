KUMU первым в Эстонии получил сертификат зеленого музея

Об этом BNS сообщила пресс-служба KUMU, напомнив, что зеленый музей – это система экологического менеджмента, благодаря которому музеи могут оценить и снизить воздействие на окружающую среду и внести свой вклад в устойчивое природопользование.

Установлены определенные принципы и критерии работы, при соблюдении которых музей может ходатайствовать о сертификате зеленого музея, и тем самым продемонстрировать посетителям объем своего воздействия на окружающую среду. Система зеленого музея охватывает все сферы деятельности музея: содержание здания музея и фондов, управление деятельностью по охране окружающей среды, привлечение сотрудников и групп по интересам, а также проведение выставок и, мероприятий, образовательную деятельность и степень социальной ответственности. Систему зеленого музея могут применять все музеи, вне зависимости от их размера или сферы деятельности.

«KUMU – самый крупный по площади филиал Художественного музея Эстонии, в котором к тому же самая насыщенная программа мероприятий. В год он проводит 15 выставок и принимает более 100 000 посетителей. Нам нужна уверенность, что в проведении образовательных программ, использовании материалов для выставок, а также повседневной работе с кураторами и художниками мы как можно бережнее относимся к окружающей среде. Опыт музея KUMU могут перенять и другие музеи Эстонии», – Кади Полли, директор Художественного музея KUMU, объясняет решение подать заявку на сертификацию.

Художественный музей Эстонии – крупная организация, и ее экологический след формируется в результате совместного влияния различных аспектов его деятельности. «Во внедрении принципов зеленого музея участвует не только KUMU, но и другие отделы и филиалы Художественного музея Эстонии, которые внесли свои вклад в определение формулировки принципов и составление плана действий. Мы также обрисовали проблемные места и те задачи, которыми нужно будет заняться в ближайшие годы. Сертификат зеленого музея – это не только признание проделанной работы. Он подтверждает, что музей взял на себя обязанность и в будущем учитывать воздействие своей работы на окружающую среду», – рассказали лидеры рабочей группы музея.

«Мне очень приятно, что крупнейший в Эстонии художественный музей принял решение стать пионером и примером для подражания в области устойчивого развития и природопользования, и снизить своё влияние на окружающую среду. Сегодня организация окружающей среды должна стать естественной частью деятельности каждой организации. Для совершения «зеленого перехода» культурные учреждения, в том числе и музеи, которые играют важную роль в обществе, должны приложить усилия и заручиться поддержкой государства. KUMU предстоит столкнуться со сложностями, связанными с содержанием большого и энергозатратного здания, со строгими требованиями, предъявляемыми к хранению произведений искусства, с большим расходом материалов и так далее. Поэтому такие усилия тем более заслуживают признания, поскольку музей принял этот вызов», − прокомментировал Харри Моора, старший эксперт Таллиннского центра Стокгольмского института окружающей среды.